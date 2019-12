Número de pacientes que esperam por atendimento psiquiátrico por mais de 24h é cinco vezes maior que o ideal

A meta estabelecida pela Sesa é de que a taxa de ocupação dos leitos fique entre 85% e 95% – contudo, no ano passado, a média foi de 96,4%. Já em 2019, os meses entre fevereiro e junho registraram superlotação, com mais de 100% dos leitos ocupados. No mês passado, a taxa totalizou 98,5% e, em todos os demais meses, entre janeiro e outubro, a meta foi fracassada.

O tempo médio que um paciente permaneceu no HSM em outubro deste ano foi de 25 dias, em conformidade com a meta da Sesa, que é de 26. Entretanto, tempos médios maiores foram verificados em janeiro (29 dias), março (35 dias, maior período do ano) e junho (34 dias).