Número de trabalhadores desempregados cai 0,5% no Ceará

A taxa de desemprego no Ceará caiu de 11,4% no primeiro trimestre deste ano para 10,9% no segundo trimestre. A queda registrada é de 0,5% e representa um alívio para alguns cearenses que conseguiram um lugar no mercado de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.

Além da queda entre o primeiro e segundo trimestre de 2019, os números representam uma redução ainda maior quando comparado ao mesmo período de ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado é o melhor para o segundo trimestre desde 2016.

A quantidade de trabalhadores que ingressaram no mercado aumentou também em outros estados nordestinos. De acordo com o levantamento, a taxa de desemprego na Região passou de 15,3% no primeiro trimestre de 2019 para 14,6% no trimestre encerrado em junho.

Dados do IBGE apontam que 3,3 milhões de desempregados procuram trabalho há pelo menos 2 anos