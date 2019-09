Número de turistas estrangeiros no Ceará cresce 99% no primeiro semestre de 2019

O Aeroporto de Fortaleza recebeu 99% mais estrangeiros no primeiro semestre deste ano. O número fez do Ceará o estado com mais aumento na quantidade de passageiros estrangeiros. Foram 129,4 mil visitantes internacionais em voos diretos, a maior porta de entrada de turistas estrangeiros do Nordeste. Pernambuco aparece em segundo lugar, com 118,9 mil, e Bahia em terceiro, com 115 mil. Diferente do Ceará, os dois estados tiveram queda no número de visitantes internacionais se comparado ao mesmo período do ano passado.

No ranking nacional, o Ceará só fica atrás dos estados de São Paulo (3,8 milhões de passageiros, com crescimento de 4%) e do Rio de Janeiro (1,1 milhão de passageiros, com queda de 1,3%). Na quarta colocação, aparece o Rio Grande do Sul, com 126,6 mil estrangeiros, seguido por Pernambuco e Bahia. Os números são da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

A previsão da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) é que os bons números sejam registrados também nos meses de ventos mais intensos, agora no segundo semestre. De agosto a novembro, a expectativa é que cheguem ao Estado 156,4 mil turistas estrangeiros, número 12% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o Ceará recebeu 139,6 mil visitantes de fora do País.

“Desde que os novos voos tiveram início, estamos numa crescente muito boa no número de estrangeiros vindo para o nosso Estado. Já temos mais três novos voos previstos, dois para este ano e um para 2020, vindos de Madri. Estamos também em negociação com novas companhias e por isso nossa expectativa é que esse aumento permaneça, trazendo mais renda para o Ceará”, destaca o titular da Setur, Arialdo Pinho.

O estudante suíço Nicolas Gilomen, 28 anos, é um desses visitantes. “As praias são bem diferentes, tem vento todos os dias, as condições são perfeitas para o kitesurfe. Tem lagoas com água plana, excelente pra treinar as manobras. É muito bom pra fazer o freestyle”. Os amigos dele na Suíça também querem muito vir ao Ceará e já estão se programando. “Todo mundo quer ver como é aqui, praticar o esporte nessas condições. E agora com mais opções de voo, fica mais fácil chegar. Próximo ano estarei aqui de novo”, conta o estudante, que está em sua oitava viagem ao Ceará.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará