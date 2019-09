Número de turistas estrangeiros no Ceará cresce mais de 74% este ano

O Ceará registrou mais uma vez o maior crescimento de passageiros internacionais. De acordo com dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), de janeiro a agosto de 2019, 74% mais visitantes estrangeiros vieram ao Estado em voos diretos, aproximadamente 200 mil turistas, especialmente vindos dos Estados Unidos, França e Holanda.

O Distrito Federal aparece em segundo lugar, tendo recebido o mesmo número de passageiros, mas com crescimento de apenas 41%. A Bahia vem em seguida, com 5,2% de aumento. São Paulo foi o último estado com desempenho positivo, 3,2% de crescimento. Tiveram queda os estados do Rio de Janeiro (-2,6%), Pernambuco (-5,4%) e Minas Gerais (-28%).

“Estamos numa crescente maior que a média nacional e que vem se mantendo. Nosso trabalho é pra continuar impulsionando esses números e também no sentido de impressionar esse turista pra que ele queira voltar e fale bem do nosso destino pra familiares e amigos”, destaca o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

Dentro desse trabalho, uma das principais ações é a participação do Ceará nas maiores feiras de turismo do Brasil e do mundo. Esta semana, o Estado dá início a uma maratona de divulgação do destino. Nesta quarta-feira (25), tem início a Abav Expo, em São Paulo, uma dos principais eventos nacionais do setor. Na próxima semana, o Ceará estará em Paris, Amsterdã, Buenos Aires e Itália.

“As próximas semanas são muito importantes no calendário do turismo e o Ceará não fica de fora. Vamos participar de tudo com destaque para manter os bons índices do nosso turismo. Aliando a isso, o investimento em publicidade e melhoria da infraestrutura do Estado”, completa o secretário.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará