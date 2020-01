Número de visitantes no Porto do Pecém cresce mais de 11% em 2019

A quantidade de cargas movimentadas pelo Porto do Pecém aumentou em 2019, assim como o número de interessados em conhecer um dos portos que mais crescem no Brasil. No ano passado o terminal portuário, localizado a pouco mais de 50 quilômetros da capital Fortaleza, recebeu 4.945 visitantes.

O número é 11% superior em comparação com o ano de 2018, quando 4462 pessoas visitaram o Porto do Pecém. Os visitantes vêm, principalmente, de escolas de ensino fundamental e médio; escolas técnicas/profissionalizantes; Universidades e Faculdades; além da comunidade em geral.

2018 – 4462 visitantes

2019 – 4945 visitantes

“O Porto do Pecém está sempre de portas abertas para que todos conheçam esse equipamento que pertence à população cearense. Por isso, o nosso sentimento é sempre de orgulho em cada uma das visitas que realizamos. São quase 18 anos de uma rica e importante história para o desenvolvimento social e econômico do Ceará”, diz Rebeca do Carmo Oliveira, diretora de Relações Institucionais do Complexo do Pecém.

Com o crescimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém surgiu a necessidade de criação da Política de Visitas Institucionais ao Complexo, com o objetivo de disseminar as atividades que são realizadas dentro do terminal portuário; apresentar o histórico da evolução do equipamento, desde a origem e concepção do projeto até os dias de hoje; e garantir a satisfação e a segurança dos visitantes.

Além disso, as visitas permitem uma divulgação dos resultados obtidos com todos os investimentos já realizados na região do Pecém. E também favorecem a atração de novos investidores para o desenvolvimento de novos negócios na área do Complexo do Pecém. Portanto, o programa de visitas faz parte da estratégia de divulgação e construção da imagem do Complexo junto a sociedade e demais stakeholders.

PARA AGENDAR A VISITA:

Entrar em contato com o Complexo do Pecém através do telefone: (85) 3372.1500 – ramal: 1681 ou pelo e-mail: visitas@cearaportos.ce.gov.br.

Requisitos:

– Trajes: calça comprida e sapato fechado.

Horário de visitas:

Terças e quintas-feiras, das 8 às 16 horas.

*O Porto do Pecém não disponibiliza transporte aos visitantes.