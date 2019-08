O Dia Nacional de Luta da População de Rua será celebrado com prestação de serviços na próxima segunda-feira

Serviços jurídicos, de cidadania e saúde marcam o Dia Nacional de Luta pela Vida e Dignidade da População em Situação de Rua. A ação acontece na próxima segunda (19), a partir das 9h, na Praça Marcílio Dias (Praça do Corpo de Bombeiros).

Promovida pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), por meio do Comitê Estadual de Politicas Públicas para a População em Situação de Rua (Cepop) e Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), a ação rememora a data com a oferta de serviços e atividades culturais para a população mais carente da cidade.

Por toda a manhã, técnicos do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública, OAB e do Centro POP atenderão o público, tirando dúvidas jurídicas e acolhendo demandas, enquanto o Balcão da Cidadania oferta emissão de 1ª e 2ª vias de RG, 1ª via do CPF, e de certidão de antecedentes criminais.

Em outro estande, as secretarias de Saúde do Estado e do Município de Fortaleza, em parceria com a APTU (Associação de Amparo aos Pacientes com Tuberculose), realizarão exames para identificação de casos da doença e aplicação das vacinas dupla tetânica, tríplice viral, influenza e hepatite.

SERVIÇO

Data: Segunda-feira, 19/8

Hora: 8:30 h

Local: Praça Marcílio Dias à Rua Braga Torres com a Filomeno Gomes (Praça do Corpo de Bombeiros Militar – CTDH).

PROGRAMAÇÃO

8:00 – Credenciamento

8:30 – Café da manhã para todos os presentes

9:00 – Abertura com recepções dos participantes pelas autoridades e leitura do Relesse. Apresentação dos parceiros.

9:30 – Palestra sobre Prevenção de Acidente com o Cel. Cláudio Barreto, seguida de dinâmica.

10:30 – Atendimentos nos stands de serviços: Balção do MPCE, Defensoria, Balcão do Cidadão, Centro Pop, OAB, Vacinações.

Evento Cultural do Grupo Coletivo Arruaça e Instituto Compartilha

12:00 – Almoço

14:00 – Encerramento com a caminhada até a Paço Municipal, com Ato Público e entrega da Carta de Demandas de Politicas Públicas da População de Rua na Prefeitura de Fortaleza.