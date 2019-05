“O Fundeb está indo embora” – alerta o jornalista Luzenor de Oliveira no Alerta Geral desta quarta-feira (22)

“O Fundeb está indo embora” – é o que alerta o jornalista Luzenor de Oliveira, na edição desta quarta-feira (22) do Jornal Alerta Geral. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) está na pauta de discussão da semana e tem impacto direto nos municípios cearenses.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado + Redes Sociais), Sátiro Sales, mostra os detalhes sobre a votação que deve acontecer nesta quarta-feira (22) com o objetivo de tornar o Fundo permanente:

Fundeb pemanente

Duas propostas de emenda à Constituição tramitam na Casa e podem tornar o Fundo permanente, além de garantir a ampliação de recursos. As duas propostas – Jorge Kajuru (PSB-GO) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) – fazem parte de um ciclo de debates sobre o Fundo, cuja vigência expira em dezembro de 2020.

O Fundeb, que expira em dezembro de 2020, é um fundo especial presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para o jornalista Beto Almeida, o Brasil não pode dispensar investimentos na educação. Assim, 2019 deve ser “o ano para se discutir o futuro do Fundeb” – aponta o jornalista.