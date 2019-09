O litro da Gasolina fica mais cara na Capital e chega a custar R$ 4,69

O preço de gasolina teve aumento em alguns postos em Fortaleza, a partir desta terça-feira (17). O litro de Gasolina chega a custar R$4,69. A notícia pegou de surpresa os motoristas da Capital. De acordo com Frentistas, essas variações de valores estão em vigor desde o ultimo sábado (14).

Na Avenida Washington Soares, o valor da gasolina dos postos BR, apresentam variação de 2,6%. Segundo pesquisas de um site de notícias do Estado do Ceará, postos localizados na Avenida Aguanambi vendem o litro da gasolina a R$ 4,54. O próprio valor ainda é comercializado em postos ao longo da BR-116, aproximadamente 3 km.

O acréscimo sucede, apesar da Petrobrás divulgar que não irá repassar neste primeiro momento o reajuste do mercado internacional, persuadido pelo aumento do preço do Barril de petróleo devido os ataques às principais refinarias de petróleo da Arábia Saudita, no ultimo sábado (14).