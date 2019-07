“O poder público precisa administrar melhor esses recursos”, diz Luzenor sobre sistema tributário

Com o fim do recesso, deputados federais e senadores se preparam para retornar às atividades parlamentares. Entre as pautas a serem discutidas para o segundo semestre está a reforma tributária. Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida comentam sobre o assunto no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais) desta quarta-feira (31).

O jornalista Beto Almeida ressalta que o retorno das atividades traz grandes expectativas, como a finalização da segunda votação do projeto de reforma da Previdência e, posteriormente, uma expectativa em relação a outros projetos, como a reforma tributária. “O que está se propondo é uma mudança radical na forma como o governo aplica hoje a cobrança de impostos”, afirma Beto.

Luzenor comenta que muitos defendem a redução da carga tributária, mas acredita que seja pouco provável que os estados, municípios e a união abram mão da arrecadação que têm hoje. Para o jornalista, há a necessidade de se fazer uma mudança e racionalizar o dinheiro pago pelos consumidores. “O poder público precisa administrar melhor esses recursos”, diz Luzenor.

Beto espera que a Câmara e o Senado discutam e proponham um projeto que seja mais justo para todos, empresários e trabalhadores. Para o jornalista, “quem é hoje milionário nesse país paga proporcionalmente menos imposto do que um trabalhador”.

O jornalista Luzenor de Oliveira destaca que a questão não é que o sistema tributário afete exclusivamente o trabalhador, a classe média, mas que o sistema possui distorções que afetam tanto trabalhadores quanto empregadores. “As empresas são hoje sobrecarregadas com uma carga tributaria irracional que, muitas vezes, desestimula novos investimentos e mais geração de empregos”, aponta Luzenor.