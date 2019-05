O suficiente para os três pontos

Mesmo não jogando bem – se levarmos em consideração a maior parte do jogo -, o Vozão conseguiu arrastar os três pontos, nesta segunda-feira (27), fora de casa, e respira mais aliviado na 9ª posição do Brasileirão, com 9 pontos. Jogando contra o Avaí, um dos concorrentes diretos por uma vaga na Elite de 2020, o Alvinegro saiu atrás mas foi buscar o resultado.

Primeiro Tempo

Com poucas triangulações no setor de meio de campo, o Vozão encontrou uma marcação bem postada, que não dava muitas chances. Além disso, no primeiro tempo, os meias Ricardinho e Thiago Galhardo não conseguiam desenvolver o jogo e dar chances aos atacantes Alvinegros. Primeiro tempo do Avaí: 1 x 0 – com falha clara do setor de marcação do Ceará.

Segundo Tempo

Mérito do técnico Enderson Moreira, que lançou o time ao ataque e aproveitou o que de melhor cada jogador poderia oferecer. Sacou Leandro Carvalho – nervoso em campo – e colocou o jovem Rick que, mesmo deixando o campo antes do fim da partida, machucado, deu um novo gás ao Alvinegro. Mais animado, foi a vez de Galhardo brilhar!

O meia, que não jogou bem no primeiro tempo, marcou 2 gols e foi o homem da partida. No primeiro gol, o meia aproveitou uma bola solta na pequena área e estufou a rede; no segundo, após casquinha de Ricardo Bueno ainda fora da área – outro que saiu do banco -, Galhardo arrastou a bola por alguns metros e não desperdiçou: 2 x 0 para o Vozão!

Minutos de sufoco?

Os minutos finais dos últimos jogos do Alvinegro têm sido uma verdadeira novela. Contra o Goiás o time foi derrotado nos últimos minutos; contra o Grêmio, mesmo ganhando, o cearense passou sufoco nos momentos finais. Ontem não foi diferente. O Vozão cansa e enfrenta dificuldades após os 45 minutos do segundo tempo.

Méritos de Enderson, que sacou, também, Ricardinho e colocou em campo o volante Pedro Ken, o Alvinegro segurou a pressão e ainda assustou o Avaí – mais uma vez, com Galhardo. O meio de campo, embora não estando em um bom dia, conseguiu segurar a lateral do adversário – área onde o Avaí levou mais perigo – e saiu de campo com a vitória. Três pontos merecidos!

Próximos jogos

Com o apoio da torcida, o Vozão tenta, no próximo domingo (2), mais três pontos, dessa vez contra a equipe do Santos; e volta ao Castelão no próximo dia 8, contra o Bahia. Depois de dois bons resultados, o Alvinegro precisa aproveitar o bom momento e se distanciar dos concorrentes diretos na luta pela permanência. O jogo contra o Santos está marcado para às 16 horas.