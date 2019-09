“O Suicídio na Sociedade Atual” é tema de palestra na Livraria Cultura

O Instituto Revoar, braço social do grupo Memorial, realiza palestra na Livraria Cultura, nesta terça-feira (24), às 19h. A psicanalista, e também vice-presidente do Revoar, irá abordar o tema Suicídio na Sociedade atual.

O evento integra a agenda de atividades do Instituto, que disponibiliza uma programação mensalmente. Neste mês, todas as ações são voltadas para contemplar a campanha do Setembro Amarelo, iniciativa que visa promover a conscientização sobre a prevenção do suicídio.

Segundo a psicanalista, o propósito principal que rege o Instituto é o desejo de levar ao maior número de pessoas, conhecimento, orientação e tirar as dúvidas sobre o tema suicídio, fenômeno de grande relevância nos dias atuais.

Para participar do evento, basta se inscrever pelo link do evento https://www.eventbrite.com.br/ e/o-suicidio-na-sociedade- atual-tickets-70973753407. As inscrições são gratuitas e abertas ao público em geral.