Obra de revitalização da Lagoa da Parangaba será entregue nesta segunda-feira

A obra de urbanização e requalificação da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza, será entregue nesta segunda-feira, 30, às 18 horas. O projeto foi apresentado pelo prefeito Roberto Cláudio em 2018, sendo concluído neste ano.

Toda área localizada às margens da lagoa foi urbanizada. O local ganhou, entre outros, um playground, uma pista de skate, quadras de areia, quadra poliesportiva, rampas de acessibilidade e uma ciclofaixa ao entorno. O investimento, segundo site da prefeitura, foi de R$ 4,3 milhões.

O novo espaço de lazer e infraestrutura conta também com uma areninha, duas quadras de areia, academia ao ar livre, quiosques e um píer de frente a lagoa. Um letreiro foi instalado no local, com o nome do bairro escrito. As intervenções incluíram a urbanização de 60.757,30 metros quadrados da área.