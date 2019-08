Obras da Linha Leste chegam à Praça da Estação neste domingo

A partir do próximo domingo (11), as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chegam à Praça da Estação, no Centro da cidade. Serão realizados serviços para a construção de um poço de ventilação.

Com isso, o trecho da rua Castro e Silva, entre as ruas 24 de maio e General Sampaio, será interditado. Os motoristas que passam pelo trajeto devem ficar atentos ao seguinte desvio:

Quem trafega pela rua Castro e Silva, no sentido Centro-Aldeota, deve entrar à direita na rua 24 de maio, à esquerda na rua São Paulo e à esquerda na rua General Sampaio, retornando à Castro e Silva.

A previsão é que o trecho seja liberado para o tráfego em quatro meses. Depois desse período, os serviços continuam sem a necessidade de interdição viária. Os trabalhos serão concentrados apenas em uma parte da praça, que será fechada até a finalização do poço de ventilação.

Alterações nas linhas de ônibus

Com as obras na Praça da Estação, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irá reordenar os pontos de embarque e desembarque de dez (10) linhas entre as plataformas e desviar o itinerário de dezenove (19) linhas que seguiam pela Rua Castro e Silva.

O novo itinerário das linhas que trafegam pela Rua Castro e Silva será pela Rua 24 de Maio, Rua São Paulo, Rua General Sampaio, retornando para a Rua Castro e Silva.