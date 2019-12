Obras de duplicação da CE-025 até o Beach Park serão concluídas no início de 2020

Quem trafega pela CE-025 no Porto das Dunas, encontra uma rodovia em obras, mas percebe, pelo andamento dos trabalhos, que a conclusão não deve demorar. A execução da duplicação de 5,5 km, desde a rotatória da Cofeco até a avenida Oceano Atlântico, que leva ao Beach Park, está em 76%. O investimento é de R$18,3 milhões.

Com nova ponte em processo de implantação e as novas pistas já praticamente prontas, o desafio agora é a remoção de interferências da área de tráfego para cumprir a meta de entrega desse trecho no início de 2020. “Estamos articulando junto à Enel para que a retirada de postes e fios aconteça o mais breve possível, tendo em vista que as férias já começaram”, afirma Quintino Vieira, superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão responsável pela intervenção.

Para minimizar os transtornos decorrentes do alto fluxo de veículos em período de férias e, principalmente, para as festas de Réveillon, estão sendo intensificadas as ações que visam liberar o maior intervalo possível de rodovia alargada para os usuários. Porém, é preciso alertar que, para a segurança de quem trafega pela via, é fundamental cuidado e respeito à sinalização existente. “Queremos até o dia 30 de dezembro chegar com revestimento asfáltico até a rótula do Beach Park, o que vai dar uma condição melhor à circulação para o Réveillon. Ainda não teremos a ponte concluída devido ao tempo de cura do concreto”, detalha Quintino Vieira.

O projeto de duplicação da CE-025 tem nova etapa programada para começar em 2020, que se estenderá do entroncamento da avenida Oceano Atlântico até o entroncamento com a avenida Oceano Índico, num trecho de 1,6 km. “O estudo de tráfego indica quantidade de veículos muito alta até a altura do Golfville. Isso vai dar mais conforto para o turista e para o trabalhador da região”, conclui Quintino Vieira.