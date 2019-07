Obras de recuperação de 1,73 mil quilômetros de rodovias estão previstas para esta segunda-feira (8)

As atividade do pacote de obras anunciado pelo Governo do Ceará estão previstas para começar nesta segunda-feira (8). Os investimentos para recuperação de estradas danificadas durante o período chuvoso em 2019 foram anunciados na última sexta-feira (5), pelo governador Camilo Santana.

O valor é superior a R$ 219,40 milhões. Ao todo, são 59 trechos de rodovias estaduais, somando uma extensão de pouco mais de 1.731 quilômetros, totalmente reformados e sinalizados dentro do prazo de seis meses.

Durante a cerimônia de assinatura do pacote, o governador afirmou que o Governo vem fazendo uma série de investimentos através do Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Ceará, em recuperação e novas implantações de estradas no Estado inteiro.

No último inverno, muitas estradas foram danificadas, exigindo ação rápida do Executivo para requalificação dos equipamentos. Para Camilo, a ideia é garantir a qualidade das estradas do Ceará para o transporte de pessoas e da produção.

Os 59 trechos atendidos foram identificados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), que levou em consideração as condições de tráfego após a quadra chuvosa. A SOP conta com estrutura no Interior para acompanhar a execução das obras, afirma o Superintendente do órgão, Quintino Vieira.

As obras estão divididas em cinco lotes de rodovias estaduais e serão tocadas por seis empresas:

Lote 01 (Região Metropolitana de Fortaleza);

(Região Metropolitana de Fortaleza); Lote 02 (Região de Itapipoca e Sobral);

(Região de Itapipoca e Sobral); Lote 03 (Região de Iguatu e Crato);

(Região de Iguatu e Crato); Lote 04 (Região de Aracoiaba, Limoeiro do Norte e Quixeramobim);

(Região de Aracoiaba, Limoeiro do Norte e Quixeramobim); Lote 05 (Região de Santa Quitéria, Crateús e Tauá). Ao todo serão 86 municípios contemplados.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Nilson Diniz, o Governo do Ceará age com responsabilidade e compromisso diante das necessidades dos municípios da Grande Fortaleza e Interior.

O orçamento do programa inclui sinalização, pavimentação e revestimento asfáltico. O pacote abrange 28 segmentos de ligação a rodovias federais, trazendo mais facilidade de deslocamento entre diferentes localidades e mais segurança para o transporte de cargas.

(*) Coordenadoria de Imprensa do Governo do Ceará