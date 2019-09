Obras de requalificação do trecho Itapeim – Boqueirão do Cesário alcançam mais de 60% de execução

As melhorias viárias ganham impulso com o Ceará de Ponta a Ponta: O Programa de Logística e Estradas do Estado. Exemplo disso são as obras de implantação da rodovia CE-497, no trecho Itapeim – Boqueirão do Cesário, em Beberibe, onde os serviços avançaram e chegam hoje a 62% de execução.

Esse segmento, que corresponde a 32 km de extensão, passa por serviços de terraplenagem, drenagem, bueiros, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O traçado, que passa pela Serra do Félix, completa a ligação entre a sede de Beberibe, na altura da CE-040, e a BR-116.

“A intervenção beneficia o desenvolvimento socioeconômico da região, além de incrementar sobremaneira o turismo do Litoral Leste, com a ligação deste com o Médio Jaguaribe”, destaca o gerente de obras rodoviárias da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Quirino Ponte.

Com conclusão prevista para o início de 2020, a implantação permitirá a redução do tempo e custo de transporte, aproximando as pessoas, ampliando a oferta de serviços à população e dinamizando as relações produtivas dos municípios do Litoral Leste, em especial o de Beberibe.