Obras de restauração do trecho Campos Sales–Salitre estão com 54% de execução

A restauração de 25 quilômetros da CE-187, entre os municípios de Campos Sales e Salitre, na região do Cariri, está 54% pronta. A previsão é que a entrega completa do segmento aconteça em novembro. Os serviços são executados por meio da Superintendência de Obras Públicas, vinculada à Secretaria das Cidades do Governo do Estado.

O projeto executado inclui pavimentação, revestimento com asfalto, drenagem, bueiros, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. Isso demanda recursos da ordem de R$ 10 milhões, oriundos do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras de restauração significam uma reforma completa da pista, recuperando as plenas condições para o deslocamento rodoviário.

A conexão entre Salitre, reconhecida pela mandiocultura, e Campos Sales, cujo forte na economia são os serviços, visa promover o desenvolvimento regional. Melhorando as estruturas de tráfego, a circulação produtiva é incentivada, como também o acesso a a equipamentos de educação, saúde e lazer.

Este ano, o Governo do Estado já entregou a restauração completa de um total de 193 km distribuídos em nove trechos de CEs, como a 162 (Paramoti a BR-020) e a 534/549 (Icapuí-Barreiras-Redonda). Além de Campos Sales-Salitre, há seis segmentos recebendo obras de restauração.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará