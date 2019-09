Obras de restaurante que valoriza a cearensidade vão embarcar para o Museu do Louvre

Uma série de pinturas expostas em um novo restaurante da capital cearense vai atravessar fronteiras e será publicada no catálogo de arte moderna GUIDE INTERNACIONAL DE OBRA DE ARTE – Catalogação Internacional de Artistas que será lançada em Paris no Salon International d’Art Contemporain. Com circulação em toda Europa. Além disso, as obras também ganharão espaço nas paredes do Museu do Louvre, em Paris, na França. O local é considerado um dos maiores redutos da arte contemporânea no mundo, batendo recorde no número de visitantes anualmente.

Com traços e pinceladas que dão cores e vida à cultura cearense, as telas são assinadas pelos artistas Segiane Cabrall e Rinaldo Betaj. A curadoria do projeto é de Heloíza Azevedo. Até o dia 04 de outubro, as obras podem ser apreciadas na Galeteria do Leo Restaurante, novo empreendimento gastronômico da capital com a proposta de resgatar um ambiente acolhedor e o espírito de boemia da capital, além de valorizar a arte e seus autores locais.

Serviço

Galeteria do Leo Restaurante

Endereço: Rua Monsenhor Bruno 1386, Aldeota (Esquina com Torres Câmara)

Horário de Funcionamento: 10h40 à 0h