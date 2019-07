Obras do Avança Caucaia para mais 13 bairros começam a ser licitadas

Dois lotes de obras do “Avança Caucaia” começaram a ser licitados pela Prefeitura nesta quinta-feira (18). Com isso, o programa de infraestrutura pretende melhorar a trafegabilidade em vias de 13 bairros.

Serão atingidas nesses lotes ruas e avenidas das seguintes localidades: Parque Leblon, Pacheco, Jardim Icaraí, Iparana, Tabapuazinho, Vila Góes, Itambé, Patrícia Gomes, Parque São Miguel, Parque Soledade, Centro, Grilo e Marechal Rondon. Os dois avisos de licitação já constam no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE).

O investimento global desses dois lotes será de R$ 35 milhões na recuperação de 25 quilômetros da malha viária caucaiense. Conforme a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), órgão que administra o Avança Caucaia, serão executados serviços de drenagem, pavimentação, requalificação de passeios, sinalização e urbanização.

“As obras iniciam ainda no segundo semestre deste ano. E virão para mudar pra melhor a vida de muita gente que mora nessas regiões e sempre sonhou em ter uma rua com acessibilidade, padronizada e asfalto de qualidade. O Avança Caucaia tem padrão internacional”, afirma o coordenador geral do programa e da UGP, Fábio Mota.

Em andamento

Enquanto novos processos licitatórios são concluídos, a Prefeitura dá andamento às primeiras obras do Avança Caucaia. Elas já estão acontecendo em 11 ruas dos bairros Parque Potira e Araturi.

Em licitação

Também estão em licitação as obras do Avança Caucaia para as avenidas da Integração, Dom Almeida Lustosa, Contorno Leste, Ayrton Senna, São Vicente de Paula e Barra Nova, além de diversas vias do bairro Mestre Antônio.

O programa

O Avança Caucaia é um programa de infraestrutura integralmente financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) cujo investimento global é de R$ 320 milhões. Mais de 500 vias serão requalificadas com esse recurso, que também será aplicado na construção de praças, viaduto, ponte, centro social de eventos, ecopontos, urbanização de lagoas, capacitação de microempreendedores, sistema de videomonitoramento e outras ações.