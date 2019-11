Obras do contorno de Itapipoca se aproximam dos 20% de execução

A pavimentação de nove quilômetros da CE-354, na duplicação do Contorno de Itapipoca, já chega a 19% de execução. O trecho deve ficar pronto no primeiro semestre de 2020.

As obras vão beneficiar diretamente os moradores do município de Itapipoca e demais localidades do Litoral Oeste e do Vale do Curu, pois vai melhorar o tráfego de transportes dentro do centro da cidade, levando os caminhões pesados a trafegar na perimetral, ajudando também na economia da região.

“É uma obra significativa para o município, a qual cruzará a CE-168 e a BR-402, tirando todos os veículos de carga pesada de dentro da cidade, dando maior fluidez em seus percursos em direção a Sobral, Serra Grande e Piauí. Proporcionando um maior desenvolvimento para a cidade”, destaca o superintendente adjunto de Rodovias da SOP, Felipe Pinheiro.

Os trabalhos fazem parte do Ceará de Ponta a Ponta, programa que tem o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade em todas as regiões do Estado, beneficiando o cotidiano da população e impulsionando a economia.

O trecho está passando por serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, instalação de pontes e bueiros, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental, com investimento de R$ 20 milhões, do Tesouro do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará