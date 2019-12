Obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe se aproximam dos 70% de execução

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte, está com 68% dos serviços de engenharia finalizados sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP). O HRVJ será o quarto hospital de alta complexidade da rede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) no interior. Só na estrutura física, são aproximadamente R$ 122 milhões investidos pelo Governo do Ceará, através Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado (Proexmaes II).

Ocupando uma área de 29.122 metros quadrados, a edificação contará com unidades de emergência e urgência, ambulatório, centro de imagens e diagnósticos, centro de parto, centro cirúrgico com seis salas, e enfermarias clínica, cirúrgica, traumatológica e pediátrica somando 304 leitos. Terá ainda Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) neonatal e Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal, pediátrica e adulta, além de espaço para ensino e pesquisa.

A implantação ocorre em local estratégico: próximo à BR-116, no entroncamento entre Limoeiro, Russas e Morada Nova. O propósito é dar cobertura à Macrorregião Litoral Leste / Jaguaribe, garantindo atendimento médico-hospitalar à população de pelo menos 20 municípios: Limoeiro do Norte, Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Potiretama, Pereiro, Quixeré, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaruana, Morada Nova, Palhano e Russas.

O equipamento vai ampliar o suporte aos serviços de saúde no Estado, que hoje conta com três hospitais regionais em funcionamento: o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral; o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte; e o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim.

A obra do HRVJ chega à fase de acabamentos. Estão sendo executados os serviços de revestimento cerâmico, piso, pintura e vedação de paredes e painéis. Toda a etapa de instalações hidráulicas, elétricas e hidrossanitárias já foi concluída.

“Quem passa em frente ao local já pode observar toda a parte estrutural concluída, e ter uma ideia do porte da obra e do hospital. O HRVJ é hoje um dos maiores empreendimentos do Governo do Estado na área da Saúde. Temos quase 500 operários trabalhando lá, fora os empregos indiretos gerados por conta da obra”, comenta o diretor de Articulação Técnica e Obras Especiais da SOP, Silvio Campos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará