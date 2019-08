Obras do trinário: Árvores estão sendo cortadas na avenida Duque de Caxias para

As árvores que ficam no canteiro da avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, começaram a ser retiradas na manhã dessa quinta feira para início das obras do trinário . As Equipes trabalham desde as primeiras horas do dia no corte dos troncos e na remoção de galhos e folhas.

Os cortes foram feitos em frente ao Dnocs, próximo a avenida Imperador, e em frente à praça Coração de Jesus. É a primeira ação das modificações anunciadas pela Prefeitura que irão alterar o sentido da avenida, rotas de ônibus e de pedestres na região.

O trânsito no sentido Aldeota-Centro estava comprometido pelo bloqueio de metade da via para que trabalhadores pudessem fazer o corte das plantas, próximo a praça Coração de Jesus, Além disso, grande parte da avenida já teve o asfalto retirado. Segundo a Prefeitura, 14 árvores devem ser removidas entre as ruas Padre Mororó e Padre Ibiapina para obras no canteiro da avenida. No entanto, cortes fora dessa área também foram realizados.

Membro do movimento Pró-Árvore, o ativista Leonardo Jales foi ao local para verificar a retirada das plantas. Ele afirmou que o trecho próximo a praça Coração de Jesus não estava nos planos informados ao movimento. A árvore que estava sendo cortada, De acordo com ele, era um Oiti, que faz parte da arborização original da avenida. Leonardo explica que os ambientalistas pediram a retirada de árvores não nativas dos canteiros, conhecidas como Nim.

O trinário construído no Centro reunirá a avenida Duque de Caxias e as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz. Como não há uma avenida que comporte o fluxo de veículos da Duque de Caxias, as duas ruas paralelas funcionarão no sentido contrário (Centro-Aldeota) da via principal para garantir o funcionamento do trânsito. Novas faixas exclusivas de ônibus e ciclofaixas também serão implementadas. 150 árvores devem ser plantadas no local.