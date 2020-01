Obras em três trechos rodoviários vão beneficiar os municípios de Limoeiro do Norte, Canindé e Barro

Três trechos rodoviários no Ceará serão beneficiados com obras de restauração realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). O órgão se prepara para iniciar melhorias em 80 quilômetros de estradas para proporcionar uma maior fluidez no trânsito. A ação faz parte do Ceará de Ponta a Ponta e a abertura das propostas ocorrerá na próxima sexta-feira (17), às 9 horas, na Comissão Central de Concorrências, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

As obras irão beneficiar principalmente os municípios de Limoeiro do Norte, Canindé e Barro. Serão restaurados os seguintes trechos: Flores – Limoeiro do Norte, na CE-358; Entrocamento da BR-116 – Cuncas – Divisa CE/PB, em Barro (CE-380); e de Canindé ao distrito de Salitre, na CE-257.

A execução dos projetos de engenharia rodoviária, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), inclui serviços preliminares, movimento de terra, drenagem, pavimentação, pontes e bueiros, sinalização (horizontal e vertical), além de proteção ambiental.

O processo licitatório é do tipo Licitação Pública Internacional (LPI). O edital prevê 360 dias corridos de prazo para execução dos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço, após publicação do contrato no Diário Oficial.

Saiba mais

Em 2019, 11 trechos rodoviários (260 km) passaram por obras de restauração, que refazem totalmente a estrutura e atualizam a geometria da via, implantando alargamentos. O Ceará de Ponta a Ponta consiste na ampliação e melhoria da malha rodoviária estadual, objetivando aprimorar a integração regional e a logística econômico-produtiva através da maior acessibilidade aos Polos de Desenvolvimento e integração dos grandes eixos viários de escoamento da produção, portos e aeroportos do Estado. As intervenções na infraestrutura rodoviária também dão suporte para que cearenses e turistas tenham um melhor acesso às diversas regiões do Estado.