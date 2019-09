Obras na na Avenida Senador Fernandes Távora, em Fortaleza, começam em outubro

As obras de requalificação da Avenida Senador Fernandes Távora e Ruas José Mendonça e Dr. Períllo Teixeira, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, devem começar até o início de outubro. A previsão de término é em 12 meses e terá recursos de R$ 24,5 milhões.

O objetivo da intervenção é reduzir o tempo de viagem e permitir a ligação do Bairro Conjunto Ceará até o Terminal da Lagoa. O projeto de requalificação da avenida irá permitir a implantação de um binário envolvendo as Ruas José Mendonça e Dr. Períllo Teixeira, no Conjunto Ceará.

Ao todo, serão 5,4 km de vias urbanizadas, com obras de drenagem, requalificação viária com a construção de galeria de drenagem, novas calçadas padronizadas e acessíveis, reforma de todo o pavimento com a implantação de novo asfalto e sinalização. Mudança