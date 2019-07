Obras no Icaraí vão criar novo acesso à praia

As obras executadas pela Prefeitura de Caucaia no trecho do Icaraí prejudicado pelas fortes chuvas deste ano podem facilitar aos moradores daquela região o acesso a orla.

Além de recuperar os pavimentos de três espaços da orla, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) criará para moradores, comerciantes e visitantes um acesso à praia.

As obras começaram a ser feitas na última quinta-feira (11/7) pela rua 7 de Julho, onde havia a necessidade de uma intervenção mais emergencial. Mas também chegarão às ruas engenheiro Sandoval Sá e B, no perímetro do Clube Icaraí, onde as fortes chuvas causaram um deslizamento de areia.

A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 60 dias, com a primeira fase (na rua 7 de Julho) durando cerca de duas semanas e sendo composta pela limpeza do terreno, colocação de pedras e aplicação de brita e pavimentação em pedra tosca.

Todas as obras serão executadas com recursos próprios da Prefeitura.