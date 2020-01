Oeste e sul do Ceará apresentam cenário mais favorável para chuvas até quinta-feira

A previsão do tempo para o Ceará reforça que áreas localizadas a oeste e no sul do Estado apresentam cenário mais favorável para chuvas até esta quinta-feira (23), pelo menos.

Os meteorologistas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuva no norte do nordeste brasileiro no período de fevereiro a maio, está atuando mais afastada do Ceará (em torno da linha do Equador), mesmo cenário observado no início da semana.

Apesar da distância da Zona, a Funceme observa, por meio de imagem de satélite, que há áreas de instabilidade formando-se sobre o Nordeste, o que pode colaborar para chuvas no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul do Estado ao longo desta quarta e também nesta quinta, quando as precipitações poderão chegar até o centro do Sertão Central e região Jaguaribana.

Já para sexta-feira (24), neste momento, não há expectativa de chuva. De hoje até lá, a previsão dos meteorologistas é de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões.

Balanço de precipitações

No intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, a Funceme indica registros de chuva em, pelo menos, 43 municípios. Os maiores acumulados foram em Barro (64 mm), Santa Quitéria (63,8 mm), Meruoca (61 mm) e Coreaú (58 mm). Os dados são preliminares e a atualização ocorre durante o dia. Para acompanhar, basta acessar funceme.br/calendario.