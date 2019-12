Oitava Célula de Proteção Comunitária no bairro Messejana será entregue hoje

A oitava Célula de Proteção Comunitária, instalada no bairro Messejana (próximo à comunidade Pôr do Sol, na CE-040) será entregue na tarde desta quinta-feira (12), por volta da 15h. O evento realizado Prefeitura de Fortaleza, por meio do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), contará com a presença do prefeito Roberto Cláudio, do vice-prefeito Moroni Torgan e de autoridades do Município e do Estado, parceiro da Prefeitura no projeto.

As Células de Proteção Comunitárias começaram a funcionar em Fortaleza em fevereiro de 2018. Além de definir a territorialidade, o sistema de proteção de proximidade abrange conceitos de prevenção primária como: urbanização, lazer e iluminação.

Na prevenção secundária, envolve iniciativas culturais, educativas e esportivas, assim como ações na área social e na geração de emprego e renda. Já a prevenção terciária tem ações de patrulhamento de guardas municipais e policiais militares, por meio de motocicletas e viaturas e, além disso, um sistema de vigilância eletrônica monitora, 24 horas por dia, toda a área assistida pelo equipamento com auxílio de drones.

Outros sete bairros de Fortaleza já dispõem de Células de Proteção Comunitária: Jangurussu, Goiabeiras, Vila Velha, Barra do Ceará, Caça e Pesca, Canindezinho e Bonsucesso.

Serviço:

Entrega da Célula de Proteção Comunitária do bairro Messejana

Data: 12/12 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Av. Washington Soares esquina com R. Coronel Luís Fidélis, na comunidade Pôr do Sol – Messejana