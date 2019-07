Oito frentes de trabalho recuperam vias de Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), mantém nesta segunda-feira (22/7) oito frentes de trabalho na malha viária da cidade e das estradas vicinais da zona rural.

As equipes atuam hoje nas seguintes localidades: Malvinas, Capuan, Camará, Icaraí, Marechal Rondon, Tabapuá, Pacheco e Araturi. Os trabalhos executados são de calçamento, drenagem e recuperação de ruas, campos e calçadas.

Todas as ações estão sendo implementadas com recursos próprios do Município. Há outras frentes, no entanto, intervindo na requalificação de vias da Grande Jurema como parte do Avança Caucaia, programa de infraestrutura integrada financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).