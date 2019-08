Oito municípios cearenses serão beneficiados com recursos para saúde básica

O Piso da Atenção Básica (PAB) deve beneficiar oito municípios no estado do Ceará. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nessa quarta-feira,7, cerca de R$ 3 milhões serão transferidos por meio do Fundo Nacional de Saúde para atenção básica à saúde nas cidades.

O destino da verba é para aqueles que trabalham na saúde da família e em unidades básicas de saúde. Em julho, o Ministério da Saúde propôs uma mudança nessa forma de financiamento. A pasta informou que a mudança deve compensar a transferência de vagas das regiões urbanas e intermediárias adjacentes.

Confira a lista dos municípios que receberão as verbas

Aratuba – R$ 200.000

Barbalha – R$ 600.000

Baturité – R$100.000

Boa Viagem – R$ 200.000

Ibaretama – R$100.000

Jijoca de Jericoacoara – R$600.000

Tejuçuoca – R$500.000

Tianguá – 703.019