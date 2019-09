Omissao e descaso da AMC: trânsito fica caótico na Tereza Hinko, no Mucuripe

O trânsito tem sido caótico para quem anda pela Rua Tereza Hinko, que margeia a Igreja Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe. A omissão da AMC, em fiscalizar o trânsito, deixa motoristas e taxistas estacionarem na contramão, gerando transtornos para quem anda nos dois sentidos da referida rua.

O movimento do trânsito se tornou ainda maior com as festividades religiosas que, nesta primeira semana de setembro, reúne vendedores na praça e centenas de fiéis.

A AMC já recebeu queixas sobre carros estacionados em ruas estreitas, mas não deu respostas às queixas de moradores e motoristas.

Confira no vídeo: