Ônibus clandestino com destino a São Paulo é apreendido na CE 153 na manhã desta quinta-feira

Um ônibus foi apreendido por fiscais da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), na manhã deste feriado (20), na CE 153 próximo à cidade de Cedro, na região Centro-Sul do Ceará. O ônibus clandestino saiu da cidade de Mombaça, no Sertão Central, com destino a São Paulo. O veículo transportava 30 passageiros adultos e uma criança.

De acordo com informações dos fiscais responsáveis pela ação, o ônibus foi apreendido e levado para a rodoviária de Iguatu, onde os passageiros desembarcaram.

Durante a operação, os fiscais da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) observaram que foi feita uma alteração estrutural no veículo, sendo instalada uma cama sem cinto de segurança para descanso do motorista.

Os passageiros foram conduzidos de volta para Mombaça ou para São Paulo sob responsabilidade da empresa que fazia o transporte clandestino. O veículo ficará apreendido por no mínimo três dias até que a empresa comprove por meio de bilhetes de passagens o transporte dos passageiros.

No fim da tarde da última quarta-feira, os fiscais da ANTT interditaram um ponto de venda de passagem para ônibus clandestino na cidade de Acopiara, na região Centro-Sul do Ceará.