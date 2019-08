De acordo com informações compartilhadas nas redes sociais, um ônibus da empresa Fretcar acabou saindo da pista na rodovia estadual que liga os municípios de Palmacia e Pacoti, no maciço de Baturité.

O acidente foi na tarde desta quinta-feira e teria ocorrido quando o motorista do coletivo foi desviar de um buraco e acabou caindo fora do asfalto. Apesar do susto ninguém saiu ferido.