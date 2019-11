Ônibus intermunicipal deixará de atender 18 cidades cearenses a partir de março de 2020

Os cearenses que precisam se deslocar entre 17 municípios do interior do Ceará e a capital do Estado, Fortaleza, não contarão com ônibus intermunicipal a partir de março do próximo ano. Isso porque o contrato das linhas regulares da Fretcar Transportes Rodoviários será encerrado e não haverá renovação por “ausência de condições jurídicas e técnica” da empresa. O contrato de serviço para 18 linhas se encerrou no último dia 17, mas devido a demanda de passageiros, foi estendido até o ano que vem, segundo nota da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).