Onze localidades terão sistemas de saneamento fiscalizados pela Arce a partir de segunda-feira

A Agência Reguladora do Estado do Ceará já definiu o calendário das próximas fiscalizações de saneamento. O cronograma dos trabalhos, desta vez, contempla 11 localidades e as atividades começam no próximo dia 1º de julho e seguem até o dia 5.

O objetivo dos trabalhos é avaliar os serviços ofertados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Cagece, visando a melhoria da qualidade no fornecimento de água e esgoto.

O assunto foi um dos destaques do Bate-Papo Político do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira. Confira a reportagem que foi ao ar do correspondente Diassis Lira, de Guaraciaba: