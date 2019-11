Operação “Centro Seguro” começa nesta quinta-feira e segue até janeiro do próximo ano

Uma das principais preocupações dos cearenses durante as compras de fim de ano é com a segurança nas ruas. Pensando nisso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) inicia, nesta quinta-feira (21), a Operação “Centro Seguro”. A ideia é combater a criminalidade nas vias do Centro de Fortaleza e imediações, além de garantir a segurança das pessoas que frequentarão as lojas para comprar presentes.

O efetivo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) será reforçado no perímetro central da cidade e a força-tarefa se estenderá até o dia 25 de janeiro de 2020.

Serviço:

Operação “Centro Seguro”

Data: 21 de novembro (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Praça do Ferreira – Centro