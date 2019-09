Operação contra desmatamento somam mais R$ 300 mil em multas em quatro municípios cearenses

Os representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Ceará (Ibama) verificaram 19,03 hectares de bioma desmatado.

A promotora de Justiça Jacqueline Faustino, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caomace) do MPCE, fez um balanço da ação no Ceará. “Concluímos mais esta edição, com um misto de orgulho e tristeza, porque conseguimos realizar um excelente trabalho, graças a uma grande harmonia entre os órgãos. Mas a nossa tristeza é que ainda detectamos números que assustam. Nos poucos municípios que ainda têm este bioma, vimos uma quantidade significativa de hectares desmatados e de multas aplicadas”, avalia.

Em todo Brasil