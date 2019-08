Operação contra fraudes em licitações apreende R$ 260 mil na casa de prefeito de Antonina do Norte

O Ministério Público do Ceará cumpre 11 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (28) em uma operação contra fraudes em licitação e irregularidades em contratos de serviços de limpeza pública na cidade de Antonina do Norte. Durante a ação, os investigadores apreenderam mais de R$ 260 mil em dinheiro no quarto do prefeito de Antonina do Norte, Evandro Arrais, além de um cofre localizado na dispensa da residência dele. ​

Os mandados da “Operação Noteiras” estão sendo cumpridos nas sedes da Prefeitura de Antonina do Norte e de empresas nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato, bem como na casa do prefeito, do secretário municipal de Obras, Antônio Neto da Silva, e de empresários.

​De acordo com a procuradora de Justiça Vanja Fontenele Pontes, coordenadora da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), há indícios da participação de agentes públicos e empresários da região que utilizariam empresas fantasmas para cometer os crimes.