Operação contra poluição sonora fecha cinco bares em Fortaleza

Dois bairros de Fortaleza foram alvos de uma operação da polícia que fechou cincos bares, três no Benfica um no bairro Vila Velha. A ação foi realizada após denúncias de violação ao sossego público feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A operação tem como objetivo combater a poluição sonora na região.

Ao todo, quatro bares da região do Benfica conhecidos por serem frequentados principalmente por universitários foram fiscalizados. Três deles estavam irregulares e foram fechados pela polícia. O Bar Cantinho Acadêmico foi notificado a regularizar a situação do espaço juntamente ao Corpo de Bombeiros.

Confira os bares que tiveram as atividades encerradas:

Bar Pitombeira – Fechado por ocupação irregular do espaço. Mesas e cadeiras do local foram recolhidas.

– Fechado por ocupação irregular do espaço. Mesas e cadeiras do local foram recolhidas. Bar Toca do Coelho – Fechado por não ter autorização para tocar música no estabelecimento.

– Fechado por não ter autorização para tocar música no estabelecimento. Bar Madruga – Fechado por falta de alvará de funcionamento.

Já no Bairro Vila Velha, o Bar Espetinho do Cowboy foi fechado por alvará em desconformidade. De acordo com a secretaria, outros estabelecimentos foram notificados a comparecer no Corpo de Bombeiros para regularização de projeto.

Fiscalização no trânsito

Ainda durante a operação, realizada nessa quinta-feira (11), foram feitas blitze no trânsito e um homem foi preso por transporte de droga, dirigir sem permissão e por ter ingerido bebida alcoólica. Ao todo, 195 veículos foram abordados, sendo 104 motocicletas, 90 carros e um ciclomotor.

Trinta procedimentos foram feitos durante as ações da Polícia Rodoviária Estadual e Detran, com o recolhimento de nove motos, um carro e um ciclomotor.