Operação da Polícia Civil devolve 20 celulares roubados aos seus donos

A terceira fase da Operação Cellare, deflagrada na manhã deste sábado (27), devolveu vinte celulares roubados aos seus donos pela Polícia Civil. A ação foi realizada nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

Os aparelhos foram rastreados e as pessoas que estavam com eles foram levadas à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte para prestar depoimento. Todas afirmaram que compraram os aparelhos sem saber que eram roubados. De acordo com informações, cada pessoa responsável por comprar o celular roubado vai responder em liberdade por receptação.

Desde o começo do ano, a Polícia Civil conseguiu recuperar 100 aparelhos. A meta é devolver mais de 300 celulares já rastreados aos donos. A Polícia Civil defende que é importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência, por meio do qual os agentes poderão fazer as buscas.