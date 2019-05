Operação da Polícia Civil prende irmão do prefeito de Nova Olinda e diretor do Demutran

O irmão do prefeito de Nova Olinda, o secretário de urbanismo, João Paulo Sampaio foi preso na manhã desta sexta-feira (24), suspeito de participar de um esquema de fraudes no Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). Além do irmão do prefeito, o diretor do órgão, Kedyson Queiroz da Silva, também foi detido. As investigações começaram no fim de 2018.

Os dois foram capturados na Operação Sinal Verde, da Polícia Civil, que cumpre cinco mandados de busca e apreensão. Segundo o titular da Delegacia Regional do Crato, Luiz Eduardo da Costa Santos, os agentes investigam documentos e computadores na sede do Demutran e em alguns depósitos monitorados pelo órgão de trânsito. A fraude consistia na venda e na liberação irregular dos veículos apreendidos. Ainda segundo o delegado, a dupla agia em conjunto, mas há a possibilidade do envolvimento de outras pessoas.

Nós recebemos algumas denúncias de alguns cidadãos e de alguns servidores municipais no que diz respeito à entrega de veículos de forma irregular e na retenção de veículos de forma irregular. Duas pessoas que fazem ou deveriam gerir o órgão estavam negociando esses veículos, explicou o delegado.

A prefeitura de Nova Olinda informou em nota que os dois servidores foram exonerados em consequência da operação desta manhã. O prefeito Afonso Sampaio determinou à Procuradoria Geral do Município a abertura de processo administrativo para apuração das condutas dos servidores.