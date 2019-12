A Secretaria da Infraestrutura do Ceará informa que não haverá operação do VLT Parangaba-Mucuripe neste sábado, dia 28 de dezembro de 2019.

Durante o fim de semana, serão realizados serviços de içamento de rampas e vigas pré-moldadas para a passarela que está sendo construída na rua Paulo Firmeza, no bairro São João do Tauape. Por conta disso, a via férrea precisará ser interditada.

A operação volta ao normal na segunda-feira (30).