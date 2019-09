Operação Maçãs Podres: PM é suspeito de proteger traficante em investigação de roubo à Base Aérea de Fortaleza

De acordo com a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, um traficante ligou para o sargento para pedir que a investigação do roubo à Base Aérea não respingasse nele, já que o seu irmão era um dos participantes do crime. Durante a ligação, o sargento responde que o homem não será detido e o orienta a pedir ao seu irmão para se desfazer das armas roubadas e avisar à polícia sobre a localização. Os telefonemas entre os investigados foram interceptados com autorização da Justiça Estadual.

Roubo na Base Aérea de Fortaleza A Base Aérea de Fortaleza, localizada na Avenida Borges de Melo, foi invadida por homens armados e roubada na noite de 20 de maio de 2016. Três fuzis e uma pistola foram levados pelos criminosos.