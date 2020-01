Operação no Ceará prende suspeito de participação na morte do prefeito de Granjeiro

Um pessoa foi presa nesta quinta-feira (9) suspeita de envolvimento na morte do prefeito da cidade Granjeiro, na Região Centro-Sul do estado, João Gregório Neto, conhecido como “João do Povo”. Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços no Ceará e em Pernambuco durante uma operação na manhã desta quinta.