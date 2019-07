Operação Pente-fino bloqueia mais de 6 mil benefícios em todo Ceará

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem sido rigoroso com as perícias para detectar irregularidades em benefícios e suspender quando fraudes são encontradas. A Operação Pente-fino, instituída por meio de Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, bloqueou 6.450 benefícios em todo Ceará. Deste total, 2.023 benefícios foram cessados e 4.427 suspensos.

A economia anual estimada com os cancelamentos é de R$ 27,5 milhões, mas os benefícios suspensos ainda podem receber defesa por parte dos beneficiários.

Durante o primeiro semestre de 2019, o INSS suspendeu em todo Brasil 170.000 benefícios. As perícias são feitas em segurados com diferentes tipos de benefícios, mas de acordo com os levantamentos do INSS, os casos mais comuns de irregularidades estão em pensões por morte, acúmulo indevido de benefícios e fraudes por meio da apresentação de documentos falsos.

O INSS tem uma lista de exigências para os segurados evitarem o corte dos benefícios. Quem descumprir, corre o risco de ter o pagamento cortado. O governa vai revisar 1,3 milhão de benefícios e a nova fase da operação deve gerar uma economia anual de R$ 10 bilhões.