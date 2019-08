Operação policial contra pornografia infantil apreende celulares e cartão de memória na capital cearense

A Polícia Federal do Ceará realizou uma operação contra pornografia infantil e apreendeu aparelhos celulares, HDs externos e cartões de memória em cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Fortaleza, nesta quinta-feira (29). Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a PF, as investigações são oriundas de inquéritos instaurados no combate aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como “possuir, armazenar ou transmitir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, além do uso da internet para transmitir esse conteúdo”.