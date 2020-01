Operação policial cumpre quase 40 mandados de prisão em Fortaleza

Uma operação da Polícia Civil cumpriu 38 mandados de prisão por crimes como homicídio, roubo e tráfico de drogas, nesta quarta-feira (22), em Fortaleza. Além disso, também foram realizadas apreensões de drogas, armas de fogo e munição.

Ao todo, 28 pessoas com mandado de prisão em aberto foram levados a uma delegacia, quatro pessoas que já estavam presas tiveram mandados cumpridos no sistema penitenciário, três pessoas foram presas em flagrante com armas e drogas, dois adultos e um adolescente foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e mais três suspeitos de roubo foram presos.