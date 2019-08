Operação policial realiza mandados de prisão em Fortaleza e no interior do Estado contra facções

Uma operação policial contra uma facção criminosa realiza, nesta quinta-feira (15), 35 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Independência, Maracanaú, Pacatuba, Groaíras e Aquiraz, . Até as 10h desta manhã, 25 mandados haviam sido realizados. Destes, 15 eram contra pessoas já com passagens no sistema prisional do Estado. Dos outros 10, sete foram cumpridos no Interior e três na Capital. Seis pessoas não foram localizadas e quatro estão foragidas, segundo o com o Ministério Público do Ceará (MPCE), que coordena a investigação no Estado.

Além dos mandados cumpridos, mais uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma durante a execução da operação, que no Ceará foi dividida em duas, batizadas de “Jericó” e “Al Qaeda”.

A ação foi planejada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público. As investigações estão sendo realizadas simultaneamente também nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Com ajuda de forças policiais, os GAECOs de cada um dos estados fazem mais de 300 mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de grupos criminosos.