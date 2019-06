Operação Pula Fogueira do Ministério Público aponta variação de 418% no preço da batata roxa doce

O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Decon, realizou uma pesquisa de preços de itens tipicamente utilizados na época junina. O produto com maior variação de preços foi a batata doce roxa, variando 418%, com preços entre R$ 1,08 e R$ 5,59. Entre os acessórios, a maior variação foi observada nos balões grandes, variando 367% com valores entre R$ 4,90 e R$ 22,90.

O levantamento foi feito em 11 estabelecimentos localizados em 10 bairros de Fortaleza. A iniciativa faz parte da “Operação Pula Fogueira”, promovida pelo Decon com o objetivo de orientar consumidores sobre as compras no período das festas juninas.

A equipe visitou sete supermercados e quatro lojas de acessórios de festas. Os alimentos que estão mais presentes nos mercados são pipoca, bolo pé de moleque e a paçoca de amendoim.

Segundo a secretária-executiva do Decon, promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, a pesquisa realizada pelo MPCE evidencia, além da carência de maior quantidade de itens ofertados, uma oscilação de preços mesmo dentre os grupos de produtos.