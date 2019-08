Operação Rábula: servidores da Justiça falsificavam documentos para beneficiar facções criminosas

A Operação Rábula, deflagrada nesta sexta-feira (02), identificou um grupo de advogados e servidores públicos envolvidos em fraudes de processos criminais no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e com crimes de furto a caixas eletrônicos. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão.

Oito advogados, um policial militar e outros envolvidos no esquema são alvo dos mandados de prisão e os três servidores do TJCE, de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana.