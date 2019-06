Operação Urbana Consorciada Maceió-Papicu é debatida em audiência pública na CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na tarde desta segunda-feira (3) no auditório Ademar Arruda, a quinta audiência pública para tratar sobre a Operação Urbana Consorciada Maceió-Papicu, PLO nº 84/2019, que abrange as áreas do Mucuripe, Vicente Pinzon, Varjota, Papicu, Cocó, Manuel Dias Branco e De Lourdes.

A secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, reforçou que a Operação em debate interliga duas outras Operações Urbanas já existentes a do Riacho Maceió.

“Um dos empreendimentos é o Shopping Rio Mar que proporcionou uma série de contrapartidas estimadas em quase R$ 40 milhões. Haverá mais uma audiência pública na sexta-feira, 7, e depois disso o projeto segue para a Comissão pare receber as contribuições dos vereadores e depois segue para plenário para ser aprovado e depois sancionado pelo prefeito”, relatou a secretária.

A Operação Urbana Consorciada Maceió-Papicu tem por finalidade promover a reestruturação nas áreas de abrangência da operação, a regularização fundiária das condições de habitabilidade e salubridade das moradias subnormais existente e de acesso e mobilidade da região.